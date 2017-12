Basquete: Franca vence Uberlândia e força quinto jogo

Em jogo emocionante, decidido nos últimos instantes, o Franca derrotou o Uberlândia por 73 a 72, nesta segunda-feira à noite, em Uberlândia, e levou a série semifinal do Campeonato Nacional masculino de basquete para o quinto jogo, quarta-feira, no interior paulista. O Uberlândia chegou a abrir 2 a 0 na série, mas foi derrotado no domingo e nesta segunda, e agora quem vencer o último confronto disputará a final com o Universo/BRB. O cestinha do jogo desta segunda foi o armador Valtinho, do Uberlândia, com 23 pontos. Pelo Franca, o destaque foi o armador Helinho, com 21. "Foi a vitória da superação. Chegamos a Uberlândia com uma desvantagem de dois a zero e com muita determinação empatamos a série. Méritos de toda a equipe e da comissão técnica que nunca deixou de acreditar nas duas vitórias", comemorou Helinho. Texto ampliado às 22h23