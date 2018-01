Basquete: Grécia ganha título europeu A Grécia conquistou o título europeu de basquete masculino ao bater a Alemanha por 78 a 62, neste domingo, em Belgrado (Sérvia e Montenegro). A França ficou com o bronze, com 98 a 68 sobre a Espanha. A Lituânia foi a 5.ª ao ganhar da Eslovênia (79 a 70). Essas seis seleções têm vagas para o Mundial do Japão, em 2006.