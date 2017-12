Basquete: Hélio convoca seleção O técnico Hélio Rubens Garcia convocou, nesta quarta-feira, os 17 jogadores que vão treinar com a seleção brasileira masculina para o Mundial de Indianápolis, de 29 de agosto a 8 de setembro ? o Brasil estréia contra o Líbano, no Grupo B, que ainda tem Porto Rico e Turquia. Ao todo serão 16 equipes e as seis primeiras colocadas abrem vagas para o Continente na Olimpíada de Atenas, em 2004. A novidade, em relação ao time que jogou a Copa América no ano passado, foi a inclusão do nome do armador Leandrinho, jovem jogador do campeão brasileiro Tilibra/Copimax, de Bauru. O pivô Tiago Spliter, de apenas 17 anos, que tem contrato com o espanhol Bilbao, foi chamado novamente, como no ano passado, para mais um período de treinos com a seleção. O time se apresenta domingo, em São Paulo e, após a realização dos exames médicos, segue para Uberlândia, em Minas, para o início dos treinos, quarta-feira. ?É um dos dias mais felizes da minha vida. Vou trabalhar pelo sonho de disputar um Mundial?, disse Leandrinho. ?Espero contribuir com o grupo?, afirmou o ala-armador Marcelinho, do Fluminense, que jogou o Mundial da Grécia, quando o Brasil foi 10º. Os convocados são: amadores ? Demétrius, Helinho, Leandrinho e Valtinho; alas ? Alex, Marcelinho, Guilherme, Renato, Rogério e Vanderlei; pivôs ? Anderson, Estevam, Luís Fernando, Nenê, Michel, Sandro e Tiago. Nos dias 14, 16 e 19 a seleção joga amistosos contra Cuba, em Uberlândia, Anápolis e Goiânia. Depois vai a Istambul, para um torneio com oito das seleções que estarão em Indianápolis, de 31 de julho a 4 de agosto. Em seguida joga o Super Four de Buenos Aires, contra Argentina, Lituânia e Venezuela.