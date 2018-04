Basquete homenageia Celso Daniel As meninas do time de basquete Corinthians/Santo André, todas de uniforme, foram ao velório do corpo do prefeito Celso Daniel, nesta segunda-feira, pela manhã, na Câmara Municipal da cidade, prestar uma homenagem. O prefeito, que gostava de basquete, ajudou a equipe a conseguir patrocínios, como o da Arcor. Quando o time perdeu o apoio da iniciativa privada, pôde sobreviver graças a uma verba da prefeitura. Na disputa do título paulista, as jogadoras foram liberadas dos treinos, nesta segunfa-feira, pela técnica Laís Elena Aranha. Pensavam no que escrever na faixa que vão carregar na quinta-feira, quando entrarem no ginásio, em Americana, para enfrentar o time da casa, a Unimed, na segunda partida do playoff decisivo. O jogo será às 20h30, com transmissão da ESPN/Brasil. A terceira partida está marcada para sexta-feira, às 21 horas, novamente em Americana, que vence a série melhor-de-cinco por 1 a 0 (83 a 78). "O prefeito tinha um carinho especial pelo time. O basquete era o xodó dele. Vamos pedir ajuda à psicóloga para encontrar uma frase ligada a sua última cesta", disse Laís, observando que as meninas estavam acostumadas a ver o prefeito nos jogos do time, em Santo André, e algumas vezes nos fins dos treinos. "Aparecia para bater bola. Chegou a operar o joelho para jogar basquete." O basquete feminino de Santo André, cuja base do time atual é formada pelas jogadoras Cristina, Lílian, Maristela, Simone, Vívian, Chuca, Patrícia e Kátia, tem tradição. E Laís, que trabalha em Santo André há 35 anos, observa que a continuidade do time não está em questão. "Não é o momento de discutir isso, mas temos grande identificação com a cidade." Laís disse que o basquete mantém um trabalho social, com categorias menores e o de formação em escolinhas, de acordo com a linha política da prefeitura.