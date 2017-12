Basquete inicia luta para o Mundial A Seleção Brasileira Masculina de Basquete estréia nesta quarta-feira, às 17h30, contra a Venezuela na Copa América ? que definirá quatro vagas para o Mundial do Japão/2006 ? em Santo Domingos, na República Dominicana. O jogo irá ao vivo pela SporTV e a ESPN Brasil. O Brasil está no Grupo A e enfrenta ainda na primeira fase Estados Unidos (quinta), Panamá (sexta) e Canadá (domingo). Brasileiros e venezuelanos enfrentaram-se 34 vezes em competições oficiais ? com 28 vitórias do Brasil contra seis da Venezuela. Para o técnico Lula Ferreira, da Seleção Brasileira, a Venezuela sempre é um adversário difícil. "Conta com jogadores veteranos talentosos e que jogam sem muita responsabilidade. O time fica mais solto", analisa. "A vantagem da nossa equipe é o vigor físico, a velocidade e a ousadia de um jovem grupo que busca vaga para o Mundial do Japão." O técnico venezuelano Nestor Salazar aponta o Brasil como grande favorito ao título da competição. "Vamos tentar jogar com velocidade nos contra-ataques. Contra uma Seleção com jogadores tão talentosos, temos de evitar o jogo de um contra um pois sairemos em desvantagem", observa. Na primeira rodada, ainda jogam Estados Unidos e Panamá, Argentina e México, Uruguai e República Dominicana. FEMININO ? A Copa Eletrobrás Internacional Feminina de Basquete começa nesta quarta-feira no ginásio do Tijuca, com Argentina e Canadá, às 20h. O Brasil estréia quinta-feira, também às 20h, contra a Argentina. Os jogos servem de preparação para a Copa América, também em Santo Domingos, na República Dominicana, com início em 14 de setembro. ESTADUAL - O Campeonato Paulista Masculino começa nesta quarta-feira, às 20h, com Hebraica e Uniara/Araraquara, na Capital. As duas equipes estão no Grupo B, ao lado de Americana, Unimed/Franca, São Bernardo, XV/Da Barra/Piracicaba, Conti/Assis Winner/Limeira e São Paulo FC/Santo André. O Grupo A tem Pinheiros, São Caetano, COC/Ribeirão Preto, Plasutil/Sukest/Bauru, Liberty Seguros/Casa Branca, Dix Amico/Paulistano, Objetivo/São Carlos e Bandeirantes/Rio Claro.