Basquete iugoslavo vence Dream Team A seleção masculina iugoslava derrotou nesta quinta-feira os Estados Unidos por 81 a 78 e se classificou para as semifinais do Campeonato Mundial, em Indianápolis (EUA). Esta foi a segunda derrota consecutiva do Dream Team americano que, antes de perder a partida contra a Argentina, ontem, estava invicto há 58 partidas. A Iugoslávia, campeã do último Mundial disputado na Grécia, pega no próximo sábado a seleção da Nova Zelândia, que eliminou agora à noite os porto- riquenhos por 65 a 63. A outra semifinal será disputada entre as seleções da Alemanha e Argentina. Nesta sexta-feira, Brasil x Espanha, às 19h30, Estados Unidos x Porto Rico, às 22 horas, decidem de quinto a oitavo lugares.