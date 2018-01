Basquete: jogadores da NLB já podem ir para a seleção A seleção brasileira não está mais fora do alcance dos jogadores da independente Nossa Liga de Basquete. O presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Gerasime Grego Bozikis, voltou atrás na decisão de proibir atletas da NLB de serem convocados para a seleção. Mas Grego não admite que mudou o discurso, motivo de grande polêmica. Em outubro de 2005, em São Paulo, anunciou que o atleta que jogasse a liga presidida por Oscar Schmidt continuaria federado (inscrito nas federações estaduais), mas perderia o direito de ser convocado. ?A Fiba (federação internacional) não permite a convocação de jogadores que não joguem campeonatos oficiais. Eu disse que, por isso, eles não seriam chamados, mas se tivesse problema eu iria resolver. Está resolvido. Eles estão jogando um campeonato não oficial, mas não deixaram de ser filiados as federações, a confederação e a Fiba?, afirmou Grego, hoje, em São Caetano. O veto anunciado pela CBB à época seria uma forma de pressão para que os atletas não optassem pela NLB? Grego garantiu que ?isso não existe?. ?O regulamento não permite, mas os atletas continuam filiados e isso resolveu o problema?, afirmou o dirigente. Uma situação que absolutamente não mudou. Em outubro, os jogadores da NLB também eram filiados às entidades dirigentes, portanto federados. Da mesma forma, Grego havia dito que os times da NLB não poderiam representar o País em torneios internacionais. A CBB, inclusive, não inscreveu a Telemar/Rio na Liga Sul-Americana, direito que a equipe teria como atual campeã brasileira, convocando o time de Brasília no seu lugar. A Telemar foi buscar na Justiça o direito de disputar o Nacional e a Liga. E a CBB terá de cumprir liminar favorável ao time do Rio. ?Eu cumpro decisão da Justiça. Assim que recebi a sentença mandei uma carta para a Consulbasquet e para a Liga Sul-Americana. Agora aguardo uma decisão?, disse, empurrando o problema para a instância dirigente sul-americana. Os demais clubes que disputam a NLB e conseguiram na Justiça liminar que permite que disputem também o 17º Campeonato Nacional são o Grajaú Country (RJ), Keltek Basketball (PR), Ulbra/Torres (RS), Uniara/Araraquara e Winner/Limeira (SP). A CBB informou que as equipes terão até o dia 7 de fevereiro para apresentar a lista dos jogadores na competição. ?Não consigo entender porque eles não se inscreveram, entraram na Justiça, ganharam liminar, a CBB cumpre e agora estou ouvindo dizer que não vão jogar...?