Basquete: jogo termina em pancadaria Uma briga, seguida de enorme tumulto, marcou o fim do jogo entre Sercomtel/Londrina e Flamengo, com vitória por um ponto (107 a 106) para Londrina (PR), em casa. A briga começou com um empurra-empurra entre Bruno Mortari e um dirigente de Londrina. Do Flamengo, Bruno Mortari apanhou de um policial com cacetete e Pipoca bateu com uma cadeira em torcedores. Outros resultados da 9ª rodada do Campeonato Nacional: Vasco 73 x 74 Fluminense, COC/Ribeirão 99 x 110 Valtra/Mogi, Marathon/Franca 87 x 73 Bauru/Tilibra.