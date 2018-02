Basquete: jogos por duas categorias Pelo Nacional Feminino de Basquete, Americana, líder com 21 pontos, enfrenta Ourinhos ? vice ? neste domingo, às 15h30, em Americana (ao vivo pelo SporTV). São Caetano recebe Uberaba às 11h. E a Guaru recebe Juiz de Fora, às 18h. Estadual Masculino ? Ribeirão Preto recebe Mogi às 15h30 deste domingo, com ESPN Brasil. Ribeirão Preto lidera a competição com 35 pontos; Mogi, em terceiro, tem 30.