Basquete juvenil vence sul-americano A seleção brasileira juvenil masculina de basquete conquistou na noite de terça-feira o Campeonato Sul-Americano, disputado no Equador. Na decisão, o time derrotou a Argentina por 73 a 72, em um duelo disputado, em que os adversários do Brasil eram considerados favoritos. A Venezuela, que ganhou da Colômbia por 95 a 79, ficou com o terceiro lugar.