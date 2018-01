Basquete: Kenya será julgado na 2ª O ala Kenya, do Universo/BRB, de Brasília, será julgado pela Comissão Disciplinar da Confederação Brasileira de Basquete na segunda-feira. Na derrota para o Londrina, por 74 a 85, quarta-feira, discutiu com torcedores ao deixar a quadra com cinco faltas. Levou uma cusparada e foi até a arquibancada para agredir os torcedores.