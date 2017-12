Basquete: Lages e Americana, com tevê A terceira rodada do returno do Nacional Feminino de Basquete será encerrada nesta terça-feira, com Consórcio Battistella/Lages, oitavo colocado, recebendo o Unimed/Americana, segundo, às 20h30. A partida terá transmissão da SporTV. A equipe paulista tem 17 pontos (oito vitórias e uma derrota). O time catarinense ocupa a oitava colocação, com dez pontos (uma vitória e oito derrotas). A liderança invicta é da Unimed/Ourinhos, com 20 pontos (dez vitórias), já classificada para a fase semifinal. Pelo Estadual Masculino, duas partidas serão realizadas nesta terça. O destaque fica para o jogo do líder COC/Ribeirão Preto, que enfrenta o Pinheiros, 12º, às17 horas, em Araçatuba. Na última vez em que esteve em quadra, o time comandado pelo técnico Aloísio Ferreira, o Lula, derrotou a Winner/Limeira (93 a 84). A UniFMU/Paulistano, sexta colocada, recebe o Corinthians/Mogi, terceiro, às 20h30.