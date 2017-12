Basquete: líder Assis perde a segunda O Conti/Assis foi derrotado pelo COC/Ribeirão Preto por 81 a 71, nesta quinta-feira, no ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, em jogo válido pela segunda fase do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Com 10 vitórias e duas derrotas, o Assis lidera a competição. Os outros resultados da rodada desta quinta foram: Sukest/Bauru 76 x 65 Unimed/Franca e Winner/Limeira 86 x 65 Liberty Seguros/Casa Branca.