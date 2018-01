Basquete: líder Ribeirão pega Telemar Um jogão será realizado nesta sexta-feira, às 19 horas, pelo Nacional Masculino de Basquete. O líder COC/Ribeirão Preto vai ao Rio de Janeiro enfrentar a Telemar, segunda colocada. A partida será transmitida ao vivo pela SporTV. O time do Rio "transborda" experiência fora e dentro da quadra, segundo Aluísio Ferreira, o Lula, técnico do COC e da Seleção masculina. Isso porque é comandado por Miguel Ângelo da Luz, campeão mundial com a Seleção feminina, em 1994. Sem contar o manager (Oscar Schmidt) e os jogadores veteranos que já defenderam o Brasil, como os pivôs Sandro Varejão e Aílton. Da nova geração, o destaque da Telemar tem sido o ala Marcelinho, cestinha do time. Mas, para Lula, "é um erro estratégico achar que o Marcelinho pode resolver tudo num jogo". Lula pede que a defesa fique atenta a todo o time adversário. Os armadores Rato e Demétrius, por exemplo. "Quanto mais velhos ficam, vão melhorando o desempenho." Também tem o Josuel, o Dedé, o Fúlvio, que está voltando de contusão. "Parece uma lista telefônica, mas a realidade é que o time todo é bom." O COC tem 19 vitórias e 2 derrotas, contra 16 e 2 da Telemar. "Nosso time está na frente porque jogou mais vezes. Será um jogo duríssimo, muito equilibrado", avalia o técnico da equipe de Ribeirão. O ala Renato, do COC, está recuperado da contusão na virilha que o deixou fora de duas partidas (contra Corinthians e Paulistano). Ao time de Ribeirão, restam nove jogos para avançar aos playoffs. Só dois serão fora de casa. Depois da Telemar, a equipe enfrentará o Ajax, em Goiânia. "Esses jogos em casa nos ajudarão."