Basquete: líderes vencem no Nacional Ourinhos e Santo André venceram seus jogos, nesta sexta-feira, e mantiveram a liderança do Nacional feminino de basquete, com 100% de aproveitamento em três rodadas. No ABC paulista, o Santo André sofreu para derrotar o Sport (PE), por 81 a 80, e, no interior de São Paulo, o Ourinhos passou com facilidade pelo Guarulhos, por 110 a 67. Na outra partida desta sexta, Catanduva venceu Marília por 63 a 51, em Catanduva. Essa foi a primeira vitória do time da casa na competição. O Marília, em dois jogos, ainda não venceu.