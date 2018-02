Basquete: Limeira x Telemar A sexta rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete será completada nesta quinta-feira, às 20h, com Winner/Limeira e Telemar no interior de São Paulo. O time paulista está na 12ª colocação, com quatro vitórias e oito derrotas. A Telemar é vice-líder: nove vitórias e duas derrotas. O COC/Ribeirão Preto segue na liderança, com dez vitórias e duas derrotas.