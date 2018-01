Basquete masculino cancela amistosos Foi cancelada a viagem que a seleção brasileira masculina de basquete faria ao México no início deste mês, onde disputaria seis amistosos. Os mexicanos queriam mudar datas e, por isso, os planos do técnico Aluísio Ferreira, o Lula, mudaram. A partir desta quarta-feira, 16 jogadores apresentam-se ao treinador, em Uberlândia-MG, para a segunda etapa de treinos: o pivô Anderson Varejão será o 17º, a partir do dia 8. Outros sete devem juntar-se ao grupo no dia 20, no Rio. Uma equipe com os menos experientes irá fazer cinco amistosos na China, entre 1º e 10 de agosto, pois o time principal já estará definido, inclusive disputando o Sul-americano do Uruguai no final deste mês. "A obrigação da comissão técnica é trabalhar conforme as necessidades, por isso estamos redirecionando o nosso trabalho", diz Lula. Ele tinha definido 11 jogadores para ir ao México na tarde de sexta-feira, mas à noite a viagem foi cancelada. "Isso não nos interessava", explica o técnico. Dos que viajariam ao México, apenas Jefferson William integrará o grupo a partir do dia 20, com Fulvio, Olivinha, Paulão, Adriano, Estevam e Alírio - os dois últimos iriam para Uberlândia quarta-feira se não estivessem contundidos. Os demais - Alex, Valtinho, Nezinho, Renato, Tiagão, Lucas Tischer, André Bambu, Murilo, Arnaldinho e Dedé - juntam-se a Demétrius, Helinho, Guilherme, Marcelinho, Tiago Splitter e Luís Fernando no Triângulo Mineiro. Demétrius deverá iniciar os treinos com bola e Luís Fernando, com problemas musculares, será avaliado pela equipe médica da seleção. Outros cinco jogadores também chegarão mais tarde. O pivô Nenê Hilário só em 10 de agosto, após os Jogos Pan-americanos de São Domingos. Leandrinho depende da liberação do Phoenix Suns, Jefferson Sobral fará um campo de verão em Seattle e Marcus Vinícius chegará no dia 9, após voltar da seleção juvenil, que está em Dallas. André Manteiguinha pediu dispensa após uma cirurgia. Antes do Sul-americano, o Brasil fará três amistosos contra a Venezuela (Uberlândia, Ribeirão Preto e São Paulo), entre os dias 14 e 17.