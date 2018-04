Basquete masculino confirma 4 amistosos em Mogi antes do Rio

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) confirmou nesta sexta-feira que a seleção masculina fará quarto partidas amistosas em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, em preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. Estão confirmados dois duelos contra a China e um diante da Austrália. O adversário da partida restante tende a ser a Lituânia, mas também pode ser novamente a Austrália. Todos os rivais disputarão o Rio-2016.

A programação de amistosos começa em 28 de julho, uma quinta-feira, às 20h, com amistoso contra a seleção australiana. Dois dias depois, sábado, o Brasil enfrenta a China pelo torneio "Super Four", às 14h30. Se vencer, joga no domingo, no mesmo horário, contra quem ganhar o duelo entre Lituânia e Austrália - os lituanos são favoritos. Se perder, enfrenta o perdedor daquele confronto. A disputa do terceiro lugar será às 12h00 de domingo.

Por fim, mais um amistoso está marcado para o dia 2 de agosto, terça-feira, novamente contra a China, às 21h30. No dia seguinte, a delegação do Brasil viaja para o Rio de Janeiro e já entra na Vila Olímpica.

O Brasil está no Grupo B da Olimpíada e terá como adversários na primeira fase a Lituânia (dia 7), Espanha (9), Argentina (13) e Nigéria (15), além de um rival que virá dos Pré-Olímpicos, no dia 11.