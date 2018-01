Basquete: masculino inicia treino em Ribeirão A seleção brasileira masculina de basquete inicia nesta terça-feira, no CT do COC, em Ribeirão Preto, a primeira etapa de treinos visando as três competições que disputará em pouco mais de um mês. A equipe brasileira se prepara para o Sul-americano (de 20 a 30 de julho, no Uruguai), os Jogos Pan-americanos de São Domingos, na República Dominicana (01 a 17 de agosto) e o Pré-Olímpico de Porto Rico (entre 20 e 31 de agosto). O técnico Aluísio Ferreira, o Lula, terá 16 dos 29 jogadores pré-convocados e vai orientar um preparo físico individualizado. "Vamos respeitar o tempo que cada um está parado e também a posição em que atuam", avisa Lula. Ao mesmo tempo, o treinador passará aos jogadores o esquema tático que pretende implantar. "O mais importante para nós é a disputa da vaga para a Olimpíada", diz Lula, referindo-se à competição de Atenas, em 2004. O objetivo não será uma tarefa fácil, pois o Brasil brigará por uma das três vagas disponíveis, sendo que o técnico já considera uma garantida aos Estados Unidos, que deverão usar uma equipe experiente formada por astros da NBA. A Argentina, que tem como destaque Emanuel Ginobili, campeão da NBA pelo San Antonio Spurs, e o Canadá, de Steve Nash, são considerados os favoritos. Porto Rico, que jogará em casa, é outro candidato forte. "Vamos conseguir uma das vagas", afirma, convicto, Lula. Os jogadores que não se apresentariam nesta segunda-feira são os sete finalistas do Campeonato Brasileiro - Alex, Renato, Nezinho, Lucas Tischer e Tiagão, todos do COC/Ribeirão, e Valtinho e Estevam, do Unit/Uberlândia -, que iniciam os treinos no dia 24, após uma semana de folga, e os jogadores que têm compromissos no exterior (Nenê Hilário, do Denver Nuggets; Leandrinho, que disputa o draft da NBA; Anderson Varejão, do Barcelona; e Tiago Spliter, do Tau Ceramica, da Espanha), além de Marcus Vinícius (Vasco), que estará na seleção sub-19, e André Manteiguinha (Vasco), que se recupera de uma cirurgia de hérnia de disco. Os jogadorese treinam em Ribeirão Preto até o dia 28 e depois seguem para Uberlândia, para a segunda etapa de treinos. Lula definirá os 12 jogadores que disputarão o Sul-americano em 14 de julho.