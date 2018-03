Basquete masculino sonha com bi no Pan A seleção brasileira masculina de basquete, que conquistou domingo, em Montevidéu, o 16º título sul-americano em 40 edições da competição, desembarcou nesta segunda-feira em São Paulo falando em conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, na República Dominicana. ?Sabemos que não será fácil, mas temos condições de consegui-la?, afirmou o ala Guilherme, cestinha da equipe, com 93 pontos nas seis partidas disputadas. O Brasil é o atual campeão pan-americano. O técnico Aluísio Ferreira, o Lula, deu folga geral nesta terça-feira, mas já nesta quarta, às 20 horas, o grupo se apresenta no Aeroporto de Cumbica para o embarque a Santo Domingo. ?No Uruguai, conseguimos nosso objetivo. Agora será mais difícil porque enfrentaremos Estados Unidos, Canadá, Porto Rico, República Dominicana e México, além de Argentina e Uruguai?, lembrou Lula. Logo em seguida ao Pan-Americano a seleção terá um desafio ainda maior: classificar-se para a Olimpíada de Atenas, em 2004. ?Estamos trabalhando com dedicação e seriedade com esse objetivo?, disse Lula. O continente americano terá três vagas na Olimpíada. ?O Sul-Americano foi o início do trabalho rumo a Atenas?, explicou o ala Gulherme. Nesta terça-feira a seleção conhecerá a tabela das duas competições, o Pan-Americano e o Pré-Olímpico, programado para San Juan, em Porto Rico, de 20 a 31 de agosto. A estréia no Pan-Americano, no entanto, já está marcada, será sábado. Feminino ? Brasil e Coréia do Sul se enfrentam nesta terça-feira às 7 horas (horário de Brasília), pela quarta rodada do 1º Campeonato Mundial Sub-21, que está sendo disputado em Sibenik, na Croácia. Brasil, Estados Unidos, França e Croácia dividem a liderança do Grupo A, com cinco pontos, duas vitórias e uma derrota cada um.