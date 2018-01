Basquete masculino tem cinco jogos Cinco jogos marcam neste domingo a quinta rodada do 13.º Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O Flamengo/Petrobras enfrenta o Bandeirante/Irmãos Zen, às 11h, no Ginásio da Gávea. Em Minas Gerais, também às 11h, no Ginásio do Minas Tênis, Universo BH/Minas e Bauru/Tilibra/Copimax. Unit/Uberlândia e São Caetano se encontram às 18h no Ginásio do Uberlândia. No mesmo horário, Universo/Ajax e Unisc/Corinthians/A.Zimmer se enfrentam no Ginásio Municipal de Anápolis. Às 20h30 é a vez de Uniara/Fundesport e Unimed/Franca jogarem no Ginásio Gigantão. A partida será transmitida ao vivo pela SporTV. Em jogo antecipado da 10.ª rodada, o COC/Ribeirão Preto pega o Fluminense, às 12h, no Ginásio da UNICOC. Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo, pode assistir à Bandeirantes.