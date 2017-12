Basquete masculino tem dois jogos nesta 4ª Duas partidas completam a segunda rodada das quartas-de-final nesta quarta-feira do Estadual de Basquete Masculino. Franca tenta mais uma vitória contra a Winner/Limeira, em Franca, às 20h. No primeiro jogo, venceu por 75 a 65. O Corinthians/Mogi recebe Casa Branca às 20h, no Ginásio Municipal de Mogi das Cruzes. O Corinthians saiu na frente e venceu em Casa Branca com 73 a 69. Pela terceira rodada, o COC/Ribeirão Preto enfrenta São Caetano às 19h, em Ribeirão Preto. Paulistano e Uniara/Araraquara completam a rodada, às 20h, em São Paulo.