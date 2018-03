Basquete masculino terá dois jogos O predomínio do grupo universitário Salgado Filho no patrocínio do basquete estará evidenciado na rodada deste sábado do Campeonato Nacional Masculino. Às 17 horas, em Brasília, o Universo/BRB, do Distrito Federal, enfrenta o Universo/ Minas. Universo/Ajax x Liberty Seguros/Casa Branca jogam às 18 horas, em Goiânia, no encerramento da nona semana da competição.