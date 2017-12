Basquete: meninas encaram a Argentina A seleção brasileira feminina de basquete estréia nesta quinta-feira, às 20 horas, contra a Argentina, na Copa Internacional Eletrobrás, no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. O torneio serve de preparação para a Copa América, que definirá quatro vagas para o Mundial/2006 - como país-sede, o Brasil já tem vaga assegurada. Na partida preliminar, às 18 horas, jogam Cuba e Canadá. Na sexta, a rodada tem Argentina e Cuba; Canadá e Brasil. A competição termina no sábado, com Brasil e Cuba, às 10 horas (ao vivo, pela Globo). Brasileiras e argentinas se enfrentaram 40 vezes em competições oficiais, desde 1946, com 38 vitórias do Brasil contra apenas duas das argentinas. O último confronto foi na final do Sul-Americano da Colômbia, disputado em julho, e as brasileiras ganharam por 76 a 59. "Serão três jogos muito importantes para nos prepararmos para a Copa América. Argentina, Canadá e Cuba são excelentes equipes e sempre fazemos bons jogos contra essas adversárias. Estamos jogando bem. O nosso contra-ataque está rápido, funcionando bem, e temos de aproveitar. Falta acertar alguns detalhes defensivos, que vamos resolvendo nesta última fase de preparação", comentou a armadora Adrianinha, que atua no basquete italiano e voltou a defender a Seleção Brasileira nesta fase, após passar por cirurgia no pé e pedir descanso ao técnico Antônio Carlos Barbosa.