Basquete: meta é a Olimpíada de 2004 Classificar a seleção brasileira masculina de basquete para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, é o principal objetivo do paulista Aluísio Ferreira, o Lula, apresentado nesta sexta-feira como o novo técnico da equipe, na sede da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), no Centro. Durante o evento, as manifestações de otimismo quanto ao futuro do time foram uma constante, assim como os elogios e "recados" para o ex-treinador Hélio Rubens Garcia, que deixou o cargo no início de dezembro. Feliz por ter sido o escolhido, Lula, de 51 anos, vai conciliar a função com o cargo de técnico do COC/Ribeirão Preto. O treinador, ex-auxiliar de Hélio Rubens, terá em sua comissão técnica: Flávio Davis, do Universo BH/Minas, e o ex-jogador medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos dos Estados Unidos, em 1987, Jorge Guerra, o Guerrinha, do Bauru Basquete, atual campeão brasileiro. "A seleção brasileira não é de uma pessoa. A responsabilidade de dar continuidade a filosofia de jogo é de todos da comissão técnica", explicou Lula, garantindo que o time vai continuar explorando as jogadas de ataque em velocidade e a formação de uma defesa forte. "As missões da seleção sempre serão difíceis, mas temos estrutura e talentos para montarmos um grande time." Lula ainda explicou que os "detalhes" passarão a ser estudados. O treinador exemplificou citando o investimento na preparação-física, parte médica, estatísticas, além da informática. De acordo com ele, o aprimoramento nessas áreas ajudarão na qualidade técnica dos atletas selecionados. Outra intenção é a de formar duas seleções: a principal e uma de "novos", que excursionará pelo mundo realizando amistosos. "Daremos uma ênfase na preparação-física, nutrição e estatísticas", contou Lula, que tem 29 anos de carreira e já treinou o Hebraica e Palmeiras. "Vamos ganhar a vaga na Olimpíada pela qualidade dos jogadores e nos detalhes." Além de classificar a seleção para os Jogos de Atenas, Lula também vai dar continuidade ao trabalho de renovação no basquete, incentivando a revelação de jovens valores, supervisionando as divisões de base, e promovendo uma integração entre os técnicos brasileiros. Um dos objetivos é o da adoção de um programa de preparação-física uniforme entre as equipes. Para Hélio Rubens, Lula reservou somente elogios. Ressaltou as qualidades do ex-técnico da seleção e agradeceu pelos momentos de aprendizado durante o período em que conviveram juntos. Já o presidente da CBB, Gerasime "Grego" Bozikis, revelou que Lula foi escolhido por ser moderno, experiente e otimista. Mesmo sem citar o nome de Hélio Rubens, que deixou o cargo após cinco anos e meio, o dirigente frisou que o novo treinador não pode projetar derrotas para a equipe. "A seleção brasileira não perde. Os adversários são quem convertem mais cestas", disse Grego. Hélio Rubens não havia feito previsões otimistas quanto o futuro da seleção brasileira. "As palavras que vão nortear nosso trabalho são: lealdade, trabalho, coragem, orgulho, atitude e astral." As principais competições da seleção masculina em 2003 serão os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, entre 2 e 9 de agosto; o pré-olímpico de San Juan, em Porto Rico, entre 20 e 31 de agosto, onde estarão em disputa as três vagas para Atenas, além dos Jogos Sul-Americanos do Uruguai, entre 21 e 27 de julho. Seleção feminina - Grego informou que no início de janeiro divulgará a comissão técnica da seleção feminina de basquete. O dirigente não revelou se o técnico Antônio Carlos Barbosa, no comando do time desde 1997, permanecerá no cargo. O presidente da CBB confirmou que três treinadores, a exemplo da masculina, serão os responsáveis pelo time.