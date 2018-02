Basquete: Minas quebra a invencibilidade do Uberlândia No único jogo do Campeonato Nacional masculino de basquete marcado para esta segunda-feira, o Pitágoras/Minas venceu o UNITRI/Uberlândia por 102 a 85, em Belo Horizonte. Com a ajuda dos 28 pontos do cestinha Victor Thomas, o Minas chegou à terceira vitória em seis jogos disputados. Já o Uberlândia perdeu a invencibilidade e agora soma quatro triunfos e um revés. O Paulistano/Dix Amico (SP) lidera o Nacional com 100% de aproveitamento em sete jogos, seguido do Universo/BRB (DF) e do Unimed/Franca (SP), ambos com 100% em seis partidas.