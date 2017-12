Basquete: Morre o técnico Gomelski Morreu nesta terça-feira, aos 77 anos, Alexander Gomelski, um dos maiores técnicos do basquete mundial, que trabalhou no CSKA Moscou - uma das potências de todo o mundo - e esteve à frente das maiores Seleções Masculinas ainda da antiga União Soviética, campeã olímpica em Seul/88. Gomelski, o "Papai", foi homenageado pela NBA, a liga profissional do basquete dos Estados Unidos, que inscreveu seu nome no Hall da Fama. Técnico desde 28 anos de idade, nos anos 50, foi à Olimpíada de Melbourne/56. Revelou dezenas de grandes jogadores, como Belov e Sabonis.