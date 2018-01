Basquete: Nacional faz semifinais A segunda rodada semifinal do Nacional Feminino de Basquete será neste sábado e nem é preciso esperar o fim do torneio para concluir que essa é a edição mais desvalorizada da história. São Caetano recebe o Sport Recife, às 11 horas (com SporTV). Ourinhos recebe Catanduva, às 18 horas. O torneio não tem estrelas, competitividade, TV e ocupa um espaço mínimo do calendário. Tudo, em ano de Mundial no Brasil, em que o feminino deveria ser valorizado. Ourinhos, patrocinado por um pool de empresas (Fio, Pão de Açúcar e Unimed), tem recursos para reunir as mais destacadas atletas no País (Liliam, Ega, Micaela, Isis, Chuca). É favorito absoluto. São Caetano, com apoio da Limpol, é um bom time, mas não para vencer Ourinhos, invicto há 20 jogos. Catanduva é fruto da parceria entre Prefeitura e colégio Jesus Adolescente, mas tem apenas sete atletas. A torcida do técnico Edson Ferreto é para que o trabalho continue na cidade. O Sport Recife, que contratou Nathália e Tayara, da equipe de Ribeirão Preto, que fechou, para montar o seu time, também não pode fazer frente a São Caetano. ?Este jogo será o terceiro jogo com TV, contra 12 na temporada passada. Não temos estrelas como Janeth no torneio, o favoritismo é de Ourinhos... O que sobrou é o público do interior que vai aos ginásios?, avalia Norberto Fernandez, o Borracha, técnico do São Caetano. ?O torneio ficou escondido na TV. E assim, falta TV, falta patrocínio e uma lei de incentivo fiscal?, avalia Ferreto, de Catanduva. ?Foi escondido demais, um campeonato muito curto, rápido. O basquete feminino do Brasil merece muito mais respeito?, afirma Roberto Dornellas, do Sport Recife.