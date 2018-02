Basquete: Nacional feminino com 9 times A Confederação Brasileira de Basquete divulgou, nesta terça-feira, que o Nacional Feminino, que começa em 4 de novembro, terá a participação de nove equipes: Pão de Açúcar/Ourinhos, Santo André, Limpol/São Caetano, Wimpro/Guarulhos, Catanduva, Unimar/Marília, Metodista/São Bernardo, APUC/Goiás e Sport Recife. NLB ? A Conferência Sul da Nossa Liga de Basquete será aberta nesta quarta com dois jogos, às 20h: em Santa Cruz do Sul, o Corinthians recebe a Ulbra/Mogi; e Maringá recebe o Keltek.