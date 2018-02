Basquete: Nacional feminino tem rodada A penúltima rodada do returno do Nacional Feminino de Basquete será realizada nesta quarta-feira, às 20 horas, em Uberaba, com Sírio/Black&Decker/Uberaba (quinta colocada) enfrentando a Guaru/São Paulo (sexta). Americana segue na liderança com 22 pontos (dez vitórias e duas derrotas), seguida de Ourinhos e São Caetano, ambos com 21 pontos - nove vitórias e três derrotas. Pelo Estadual Masculino, haverá cinco jogos na reta final para os playoffs. O Paulistano (terceiro lugar) recebe o Corinthians/Mogi (quinto), às 20 horas. Em São Bernardo, a Databasket (quinta colocada) enfrenta o líder COC/Ribeirão Preto, às 20 horas. Ainda no ABC, o São Caetano (décimo) enfrenta a Hebraica (12ª). No Interior, Franca (quinta) recebe Casa Branca (oitava) e Conti/Assis (nona) enfrenta em casa o XV de Piracicaba (11º).