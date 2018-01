Basquete: Nacional feminino tem rodada A nona e última rodada do returno do Nacional Feminino de Basquete terá três jogos nesta quarta-feira. Às 19h30, a Apuc/Goiás recebe a Unimar/Pão de Açúcar/Marília. Na seqüência, às 20h, a Unimed/Ourinhos joga em casa contra a Associação/São Bernardo; às 20h30, encerrando a rodada, a Wimpro/Guarulhos joga fora de casa contra o Sport Recife. Paulista masculino ? Com seus semifinalistas definidos, o torneio entra em recesso. As séries em melhor-de-cinco jogos por vagas nas finais começam no dia 3, em São Paulo, com a DixAmico/Paulistano enfrentando o Conti/Assis. No dia seguinte, em Ribeirão Preto, se inicia o confronto entre o COC e a Mariner/Unimed/Franca.