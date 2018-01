Basquete: Nacional tem 7 jogos amanhã O destaque da sétima rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, que terá sete jogos nesta sexta-feira, é o confronto entre COC/Ribeirão Preto (campeão paulista) e Valtra/Mogi, às 20h30, em Mogi das Cruzes, com transmissão da SporTV. O time de Ribeirão Preto está na quarta colocação e o Mogi é o 11º. O público do ABC paulista terá a oportunidade de acompanhar o cestinha do campeonato, Oscar, que jogará pelo Flamengo contra o time de São Caetano, às 20h. Pode ser a última oportunidade de a torcida da cidade ver Oscar, já que o atleta anunciou que esta é sua última temporada. O São Caetano é o 12º na tabela. A equipe carioca está em 14º. Nas outras partidas, todas marcadas para as 20h, a ACF/Campos recebe a Uniara/Fundesport e o Fluminense, do armador Marcelinho, joga em casa contra a Blue Life/Hebraica. A Sercomtel/Londrina vai a Bauru enfrentar a Tilibra. Em Anápolis, a Universo/Ajax recebe a Unit/Uberlândia (20h). E em Santa Cruz do Sul jogam Unisc/Corinthians/Zimmer e Universo/Minas.