Basquete: Nenê leva Vasco à vitória O jovem pivô Nenê, de 19 anos, que ganhou destaque na última temporada ao ser incluído entre os convocados para a renovada seleção brasileira, teve uma atuação impecável no primeiro tempo, ajudando o Vasco a vencer o Universo/BH/Minas por 86 a 65 (50 a 26) pelo Campeonato Nacional de Basquete. Nenê, que nasceu em São Carlos e foi batizado com o estranho nome de Maybyner Rodney Hilário, de 2,05 metros, marcou um double-double, termo da NBA para definir dois dígitos em dois fundamentos, apenas no primeiro tempo, com 12 pontos e 11 rebotes.