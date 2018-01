Basquete: os finalistas do Nacional Neste domingo, na penúltima rodada do returno do Campeonato Nacional, o Automóvel Clube/Campos derrotou o São Caetano por 92 a 89, o Fluminense passou pelo Unisc/Corinthians/A.Zimmer com 100 a 82 e o Uniara/Fundesport venceu por 17 pontos ( 87 a 70) o Universo BH/Minas. Fecharam a rodada Unimed/Franca e Universo/Ajax; Bauru/Tilibra/Copimax contra o Bandeirant/Irmãos Zen e o COC Ribeirão versus Flamengo. Sábado à noite, o Vasco despachou o Londrina por 112 a 101. O ala Rodrigo foi destaque com 33 pontos.