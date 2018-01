Basquete: Ourinhos amplia vantagem sobre São Caetano O Fio/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos levou um susto, mas confirmou o favoritismo nesta sexta-feira e fez 2 a 0 contra o Limpol/São Caetano, na série melhor de cinco que está decidindo o Campeonato Nacional Feminino de Basquete. Depois do empate de 33 a 33 no primeiro tempo, a equipe do interior paulista deslanchou na etapa final e estabeleceu o placar de 72 a 54, que a deixa a uma vitória do bicampeonato. A terceira partida está marcada para domingo, no Ginásio Joaquim Cambaúva Rabello, em São Caetano do Sul.