Basquete: Ourinhos busca segunda vitória O Ourinhos/Fio/Pão de Açúcar, comandado por Antônio Carlos Vendramine, busca nesta quinta-feira contra o Databasket/São Bernardo, do técnico Márcio Bellicceri, a segunda vitória no Campeonato Paulista feminino de basquete. A partida será em São Bernardo, às 20h. Sem Janeth, que ainda não acertou com nenhum time, a ala Chuca, que se chama Patrícia e ganhou este apelido na infância por usar muitas ?chuquinhas? no cabelo, assumiu a condição de cestinha do Ourinhos. Na primeira partida do torneio, contra o Santo André, ela marcou 21 pontos na vitória por 74 a 59. "Estreamos bem no campeonato e ganhar este segundo jogo é fundamental para o ânimo da equipe", disse Vendramine, que enfrentará pela primeira vez o seu ex-time. O treinador comandou o São Bernardo no Nacional, antes de assumir o Ourinhos. Mais duas partidas serão disputadas no mesmo horário. O São Paulo/Guaru recebe o Santa Maria/São Caetano em Guarulhos e tenta se reabilitar na competição. Em Jundiaí, o Black & Decker recebe o Santo André. As duas equipes buscam a primeira vitória. A jogadora Tina será o desfalque do Jundiaí, pois sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles. Pelo Nacional Masculino, haverá apenas um jogo nesta sexta-feira. O ACF Campos/Universo viaja para Torres, no Rio Grande do Sul, para enfrentar o Ulbra, às 20h. O time gaúcho está em 12º lugar, com seis vitórias e dez derrotas, enquanto o de Campos é o sétimo, com nove vitórias e oito derrotas. O Unit/Uberlândia é o líder da competição, seguido pelo Flamengo/Petrobras e pelo COC/Ribeirão.