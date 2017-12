Basquete: Ourinhos derrota o Sport pelo Nacional Feminino Pela terceira semana do Campeonato Brasileiro de basquete feminino, a equipe do Ourinhos derrotou neste domingo o Sport Recife, em Pernambuco, por 86 a 52. Duas jogadoras da equipe de São Paulo foram as cestinhas da partida: Lisdeivi e Claudinha - cada uma marcou 17 pontos. No outro jogo deste domingo, disputado no Ginásio das Laranjeiras, o Fluminense foi derrotado pelo Catanduva, por 100 a 76. O destaque do jogo foi a jogadora Clarissa, do time carioca, que marcou 29 pontos. Já a cestinha do time de São Paulo foi Karla, com 18. O próximo jogo da competição acontecerá nesta segunda-feira: o Santo André receberá o São Caetano. A primeira fase é disputada em turno e returno. As quatro primeiras colocadas avançam às semifinais.