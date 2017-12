Basquete: Ourinhos tenta manter supremacia O Ourinhos, de Janeth e Érika, estréia na segunda fase do Campeonato Nacional Feminino de Basquete para comprovar sua supremacia. O Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, time que tem o melhor elenco do Brasil, disputa a primeira rodada do returno contra o Santa Maria/São Caetano, às 15h30 (com SporTV), em São Caetano. Ourinhos tem 14 pontos em 7 jogos ? terminou o turno invicto. É favorito contra o São Caetano, sexto colocado (3 vitórias e 4 derrotas). O técnico Antônio Carlos Vendramini não menospreza o rival. Afirma que o São Caetano é um time jovem, bem treinado e competitivo. Mas admite que a equipe sobe de produção a cada rodada. "Esperamos seguir nesse ritmo, com o grupo cada vez mais entrosado." "O favoritismo é de Ourinhos", afirma o técnico Noberto Borracha, de São Caetano. "É um grande time e ainda cresce a cada partida. Nós ainda estamos nos acostumando com a saída da pivô Flávia (por causa de uma cirurgia no joelho). Mas somos um time jovem, batalhador e vamos tentar fazer uma boa exibição." Completam a rodada Databasket/São Bernardo e Santo André, em São Bernardo, às 11 horas, e Black&Decker/Uberaba e Unimed/Americana, em Uberaba, às 19 horas. Na abertura da rodada terça-feira, o Lages/Consórcio Battistella, uma das duas equipes que não é de São Paulo (das oito, seis são paulistas), conseguiu sua primeira vitória na competição contra o São Paulo/Guaru por 81 a 73, em Guarulhos.