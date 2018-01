Basquete: Ourinhos vence e vai à final A equipe do Ourinhos venceu o São Caetano por 71 a 60 na tarde desta terça-feira; fez 3 a 1 na série melhor-de-cinco do play-off semifinal e garantiu sua vaga na final do Campeonato Paulista Feminino de Basquete da temporada 2003. Na final, Ourinhos vai enfrentar Americana. O primeiro jogo está marcado para o dia 5 de junho e será realizado no Ginásio José Maria Paschoalick (Monstrinho), em Ourinhos, a partir das 20h30. A ESPN Brasil transmite a partida. Os dois jogos seguintes estão marcados para Americana - dias 7 e 8 de junho. Caso sejam necessários, o quarto e quinto confrontos estão marcados para os dias 10 e 12, respectivamente, em Ourinhos e Americana.