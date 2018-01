Basquete paulista tem 1 jogo amanhã A 29ª rodada do Campeonato Paulista Masculino de Basquete será aberta nesta terça-feira. O Bauru enfrenta o Mogi/UBC/Valtra, às 20h30, no ginásio Panela de Pressão (EC Noroeste), em Bauru (SP), ao vivo pela ESPN/Brasil. As duas equipes brigam para melhorar a classificação no torneio. O Mogi está em 3º, com 49 pontos (21 vitórias e 7 derrotas), e o Bauru em 4º, com 46 pontos (18 vitórias e 10 derrotas).