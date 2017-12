Basquete paulista tem 2 jogos amanhã Dois jogos acontecem nesta quinta-feira pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Ás 19 horas, Hebraica/Blue Life e Tilibra/Copimax/Bauru se enfrentam no ginásio do Sírio, em São Paulo. E, às 20 horas, a Valtra/UBC joga contra a Uniara/Fundesport, em Mogi das Cruzes (com transmissão ao vivo da ESPN Brasil).