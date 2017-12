Basquete: Paulista tem 3 jogos amanhã O playoff das quartas-de-final do Campeonato Paulista Masculino de Basquete segue neste sábado. O Pinheiros enfrenta o COC/Ribeirão Preto, às 17 horas, em seu ginásio, no primeiro jogo da série melhor-de-cinco. Pela segunda rodada, o Tilibra/Copimax/Bauru recebe a Hebraica/Blue Life, às 18 horas, no Panela de Pressão, e tenta fazer 2 a 0 no confronto. A Uniara/Fundesport joga às 17 horas, em Araraquara, com o Valtra/Mogi/UBC, que venceu o primeiro jogo por 80 a 77.