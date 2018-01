Basquete paulista tem seis jogos A oitava rodada do Campeonato Paulista Masculino de Basquete prossegue nesta quarta-feira com mais seis jogos. Os primeiros colocados no torneio, na metade do primeiro turno, são Franca, Bauru e Ribeirão Preto. Às 19 horas, jogam TC São José e Exp. Guarará/Santo André; às 20 horas, Unimed/Franca x Uniara Fundesport, Pinheiros x Valtra/Mogi, Rio Pardo/Sadia x Hebraica/Blue Life, COC/Ribeirão x São Caetano e Tilibra/Bauru x ACCPE/Leitor/Casa Branca.