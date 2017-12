Basquete paulista terá rodada dupla Uma rodada dupla no Clube Paulistano marca a rodada desta quarta-feira do Estadual Masculino de Basquete, que está nas rodadas finais da primeira fase. No primeiro jogo, a Hebraica enfrenta Franca, vice-líder da competição, às 18h. Paulistano e São Caetano, que dividem a sexta colocação, fazem o jogo de fundo, às 20h30. A maioria dos times tem três ou quatro jogos para fazer na primeira fase e a disputa pelas oito vagas na fase final está dura. COC/Ribeirão, Franca e Corinthians/Mogi já estão matematicamente classificados. Casa Branca, Araraquara e Paulistano estão bem próximos da classificação. As outras duas vagas são disputadas por São Caetano, Hebraica, Limeira e Assis.