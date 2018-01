Basquete: Paulista terá seis jogos Unimed/Franca e Tilibra/Bauru, únicos invictos no Paulista masculino de basquete, enfrentam nesta quarta-feira, na capital, a Hebraica (18 horas), e o Palmeiras (16 horas). A oitava rodada terá ainda quatro jogos: o São Caetano (7º) recebe o Rio Pardo (5º), às 19h00, em São Caetano. O Casa Branca (13º) joga com o São José (14º), às 20h00, em Casa Branca, mesmo horário dos confrontos entre Unisanta (8ª) e Corinthians Paulista (15º), em Santos, e Santo André (10º) e Pinheiros (6º), no ABC.