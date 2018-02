Basquete: Paulistano bate Franca e é líder isolado O Paulistano/DIX segue sem encontrar adversários à altura no Campeonato Nacional masculino de basquete. Nesta sexta-feira, a equipe da Capital foi à Franca e venceu o time da casa por 80 a 72, com 21 pontos de Renato, cestinha da partida. Foi a oitava vitória em oito jogos do Paulistano, líder isolado da competição. O Franca, por outro lado, perdeu a invencibilidade. Duas partidas abrem neste domingo a 10.ª semana do Nacional: Iguaçu Basquete Clube x Flamengo/Petrobras, e Unitri/Uberlândia x Joinville/Dânica.