Basquete: Paulistano e Assis jogam pelo Nacional Depois de boas campanhas no Estadual Masculino de Basquete, Paulistano e Assis disputam, a partir desta quarta-feira, o Nacional Masculino (Grupo A). Vice-campeão estadual, o time da capital recebe o Americana, às 19 horas. A equipe comandada por José Neto tenta melhorar sua colocação no campeonato, já que no ano passado foi sexto. Assis joga no Interior com o São Paulo, às 20 horas. A equipe terminou em quarto no Paulista e faz sua estréia no Nacional.