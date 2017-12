Basquete: Paulistano vence na estréia do Nacional masculino Na partida inaugural da temporada 2006/2007 do Nacional Masculino de Basquete, o Paulistano derrotou neste domingo o Flamengo, em São Paulo, por 87 a 76 (43 a 45). O cestinha da partida foi o ala Alexandre, do Flamengo, com 23 pontos. Os principais pontuadores da equipe paulista foram Shamell e Leandro Binotto, com 18 pontos cada. Na outra partida do dia, o Minas foi a Joinville e venceu os donos da casa por 79 a 69 (46 a 37). O destaque foi o ala Thomas, do time mineiro, que anotou 26 pontos. Os principais cestinhas da equipe catarinense foram Espiga e Christian, ambos com 14 pontos. Rio Claro e Franca ainda não decidiram se continuarão no campeonato. A CBB (Confederação Brasileira de Basquete) também não definiu a data dos outros jogos do Nacional.