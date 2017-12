Basquete: Paulistas vão bem no Nacional Duas vitórias paulistas na abertura da segunda semana do 15º Campeonato Nacional de Basquete Masculino: em São Paulo, em um jogo emocionante, o Paulistano/UNIFMU venceu a equipe paranaense do Londrina/TIM por 94 a 93 (44 a 40 no primeiro tempo). O cestinha foi Marcelinho, do Paulistano, com 23 pontos. Na outra partida, o Franca Basquete ganhou do Uniara/Araraquara por 96 a 90 (38 a 46), em Araraquara, com 23 pontos de Jefferson. Nesta segunda-feira, o torneio prossegue com o Flamengo/Petrobras, que venceu as primeiras quatro partidas que disputou, enfrentando o Universo/BRB (DF), às 19h30 no ginásio da Gávea. Em quatro jogos, a equipe de Brasília ganhou três e perdeu apenas um. A última vitória foi contra o Universo BH/Minas (MG), em Belo Horizonte. "Será uma partida muito difícil. Eles vêm empolgados por três vitórias seguidas e estão melhorando a cada confronto. Com certeza precisaremos estar bem equilibrados para termos paciência e controle de jogo" diz Emmanuel Bomfim, o técnico do Flamengo. E, se depender do ala Alexey, do time do Distrito Federal, é bom mesmo o Flamengo se precaver: "Estamos muito motivados com a evolução da nossa equipe, principalmente quanto ao nosso entrosamento. A nossa equipe é forte, dedicada e temos todas as condições de retornar a Brasília com mais uma vitória. Mas sabemos que não será fácil, pois o Flamengo não está invicto à toa e se trata de um ótimo time", explicou. Os números - Nos 24 jogos disputados na primeira semana do 15º Campeonato Nacional de Basquete Masculino, 18 (75%) foram vencidos pelas equipes que tiveram o mando de quadra contra apenas seis (25%) dos times que atuaram como visitantes. No ranking de eficiência, o primeiro colocado é o ala/armador Charles Byrd, do URB/Adeblu (SC), com a média de 27.5 pontos.