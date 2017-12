Basquete: Pinheiros vence Santo André Jogando em casa, em São Paulo, a equipe do Pinheiros venceu o Santo André por 95 a 88 (44 a 41 no primeiro tempo) em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. O cestinha foi Rafael Fusco, que marcou 35 pontos para o time do ABC.